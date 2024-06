Di Marzio: “Catania, sondaggio per l’ex rosa De Rose”

Il Catania, negli scorsi giorni, ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Domenico Toscano, reduce dalla promozione in Serie B ottenuta sulla panchina del Cesena. In bianconero il nuovo tecnico degli etnei si è affidato all’esperienza di Francesco De Rose, ex capitano del Palermo con il quale ha anche raggiunto la cadetteria nella stagione 2021-22. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Lacasadic.com, il Catania avrebbe fatto un sondaggio per il centrocampista.

