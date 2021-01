«Inutile parlare del passato. Ricongiungimento con Di Piazza? Mai dire mai nella vita, ad oggi la situazione è questa. Io credo di averlo informato per quanto possibile. Io credo che il motivo della crisi sia stata la lontananza. Paparesta c’è stato finché è stato possibile. A marzo è cambiato il mondo, la distanza ha inciso molto, anche nei confronti di Gianluca Paparesta. La porta non è chiusa, oggi siamo stati in conference con la PricewaterhouseCoopers. Zamparini ha fuorviato il ruolo del presidente. Il presidente dell’Inter e del Milan non dice ogni settimana se il tecnico ha fatto bene o male. ». Queste le parole del presidente del Palermo, Dario Mirri, ospite a “TRM”.