«Tony Di Piazza ha comunicato il recesso dalle sue quote. La società ha incaricato la Price Water Cooper per far un documento che possa dare una prospettiva di sviluppo alla società. Posso dare questa notizia, la quota di Di Piazza è in vendita. Cosa succederà dopo non lo so. Ci sono tutte una serie di valutazioni imprevedibili. Il Palermo è appetibile e può avere la possibilità che qualche investire possa considerare l’opportunità di investimento. Se compro le quote? Potrebbe essere ma dipende da tante valutazioni da fare nei prossimi mesi. ». Queste le parole del presidente del Palermo, Dario Mirri, ospite a “TRM”.