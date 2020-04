«Il mio desiderio è quello di trasmettere i principi di Renzo Barbera durante la mia presidenza, voglio trasmettere l’amore per la città di Palermo. Il Palermo non è roba mia, ma il mio ruolo lo sto svolgendo per conto di tanti tifosi. Non voglio sentirmi padrone del Palermo, io lo gestisco, ma la squadra è di tutti». Queste le parole di Dario Mirri, presidente del Palermo, rilasciate ai microfoni di Zona Vostra in onda su Trm.