«Il ricordo di Renzo Barbera è mitico, rappresentava un sogno per tutti noi. Lui riusciva in pubblico a essere quello che era. Secondo me è riuscito in quegli anni a trasmettere la passione al sottoscritto e ha il merito di aver trasmesso a tutti l’amore per il Palermo. Barbera riusciva a coinvolgere i giocatori all’interno della sua famiglia, c’era un unione straordinaria. Era capace di scegliere i giocatori e farli diventare delle persone di famiglia. Il suo obiettivo era quello di cercare di far amare Palermo da i giocatori che sceglieva». Queste le parole di Dario Mirri, presidente del Palermo, rilasciate ai microfoni di Zona Vostra in onda su Trm.