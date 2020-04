«Non prendo in considerazione l’ipotesi che il Palermo rifaccia un altro campionato di Serie D in caso di sospensione del campionato. Noi siamo meritatamente primi in classifica, mi sembrerebbe un insulto e una presa in giro questa possibile decisione». Queste le parole di Dario Mirri, presidente del Palermo, rilasciate ai microfoni di Zona Vostra in onda su Trm.