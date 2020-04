«Il mio grande avversario in campo è il Catania, ma mi ha sempre ferito andare oltre. Ci vuole sempre grande rispetto per le persone, io a Catania ho un sacco di conoscenti e amici, Catania è una città fantastica. Questa distanza tra Palermo e Catania non la vedo, per me siamo lo stesso popolo. A Catania c’è distanza tra società e città, non è compito mio raccontarlo. Il mio augurio è che spero che la società rossoazzurra si possa rialzare al più presto». Queste le parole di Dario Mirri, presidente del Palermo, rilasciate ai microfoni di Zona Vostra in onda su Trm.