Dario Mirri, presidente del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della presentazione delle maglie rosanero: «L’anno scorso ho dichiarato “perfetto” il rosa della maglia? Il rosa perfetto non esiste. Il tono del rosa è sempre cambiato per una serie di motivi e cambierà per rappresentare le diverse stagioni. Quella dello scorso anno è storia, quella di quest’anno sarà una maglia sudata e faremo di tutto per sudarla fino alla fine».