Nella giornata di oggi il Palermo partirà alla volta di Teramo, dove domani andrà in scena la sfida contro gli uomini guidati dal tecnico Paci. Novità sulle modalità di viaggio della squadra in trasferta: infatti, a distanza di quasi un anno, esattamente dalla sfida Nola-Palermo del 27 ottobre 2019, il Palermo tornerà a viaggiare in aereo. I rosanero voleranno verso Roma, per poi recarsi nella cittadina abruzzese con un pullman.