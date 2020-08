Il presidente del Palermo, Dario Mirri, ha parla ai microfoni di “Palermotoday.it”. Ecco le sue parole a proposito delle preoccupazioni dei tifosi: «Ma vorrei ricordare loro – dice Mirri in esclusiva a PalermoToday – che più si parla più si corre il rischio di dire delle stupidaggini. Non solo, io penso che parlando continuamente correremo anche il rischio che le nostre dichiarazioni vengano strumentalizzate o addirittura male interpretate. Dunque, così come accaduto l’anno scorso, lasceremo parlare i fatti. D’altronde le chiacchiere le porta via il vento e a Palermo negli ultimi anni ne abbiamo davvero sentite tante e viste – purtroppo – troppe! Il Palermo è finalmente tornato fra i professionisti, sembra passato tantissimo tempo, ma in realtà solo un anno fa questi colori sparivano dal mondo del calcio, mentre oggi credo che per tutto il calcio, siciliano e non solo, possano nuovamente rappresentare un punto di riferimento».