Il presidente del Palermo, Dario Mirri, ha parlato ai microfoni di “Palermotoday.it” a proposito della nuova stagione. Ecco le sue parole:

«Non dimentichiamoci che l’anno scorso in soli dieci giorni si è costruita una squadra che ha stravinto il campionato. Quest’anno proveremo a fare altrettanto, tenendo sempre tutti quanti bene a mente ciò che è accaduto nel mondo dal mese di marzo in poi, con tutte le conseguenze e gli stravolgimenti del caso. Con la sospensione prima e la ripresa poi dei campionati di serie C e B, era praticamente impossibile prendere un allenatore. Figuriamoci i giocatori. E non è un caso infatti che il mercato addirittura aprirà ufficialmente il primo settembre. La nuova e recentissima norma sul limite dei 22 calciatori consentiti nella rosa di ogni squadra ha poi stravolto ogni piano iniziale».