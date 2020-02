L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Dario Mirri, presidente del Palermo. Centro sportivo: «Garantisco che lo faremo prestissimo. Non alla Favorita, ma in cuor mio vorrei farlo in città, perché deve essere un centro per i giovani e non possiamo costringere le famiglie ad andare fuori. Come investimento immobiliare, poi, a Palermo avrebbe un valore maggiore. Cerchiamo un terreno da privati che possa avere destinazione ad impiantistica sportiva e per noi è un impegno sicuro, il centro sportivo lo facciamo».