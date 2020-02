L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Dario Mirri, presidente del Palermo. Il giorno della cessione a Tuttolomondo, invece, come l’ha vissuta? «Lì sono morto. Capii non solo che avevo perso i miei soldi, ma anche che avevo perso il mio Palermo». Di questa vicenda, alla fine, cosa le resta? «Rabbia e umiliazione. La nostra città non meritava di essere usata da certe persone per interessi personali. Da lì è nata però la voglia di sbracciarmi per un progetto nuovo. Con Sagramola ho messo su carta tutto quello che avevo nella testa e nel cuore, quanto ho imparato dai tempi di mio zio Renzo Barbera, ma anche quello che avrei voluto fare da imprenditore al posto di Zamparini».