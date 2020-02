L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Dario Mirri, presidente del Palermo. Per la Serie C, invece, cosa manca? «Dobbiamo vincere dieci partite, il campionato inizia domenica a Licata. Il Savoia non molla e ogni partita, per noi, è una guerra. Penso al presidente del Roccella che mi ha detto che non vedeva una partita dei suoi come quella giocata contro di noi da quattro anni, quello del Marina di Ragusa che mi dice che col Palermo è stata la loro miglior partita… però dobbiamo pensare al Licata, perché nulla è scontato».