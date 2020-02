L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul difficile momento del Trapani. Un ammutinamento quello avvenuto dopo un lungo e difficile viaggio in mare. Sul ruolo avuto da ciascuno dei calciatori in campo e in panchina non sappiamo, la società con una nota ha fatto sapere che «nei prossimi giorni, verranno assunti provvedimenti straordinari, i più risoluti, verso la squadra», ma per quanto abbiamo visto in campo, qualcosa deve essere accaduto. Voci non confermate parlano di giocatori che potrebbero finire fuori rosa e di ritiro. Arrivano intanto le scuse del calciatore Fausto Grillo «Adesso ci vergogniamo e chiediamo scusa». Qualche minuto prima a chiedere scusa a tutti era stato il comandante della «navicella» granata, il tecnico Fabrizio Castori, visibilmente amareggiato e arrabbiato per quanto era successo in campo. Il nervosismo ha infastidito il francese Biabiany che,prima di dirigersi negli spogliatoi, si sarebbe rivolto ai tifosi che lamentavano la prova opaca della squadra, indicando il gesto del silenzio. Un fatto che non è stato gradito dai sostenitori trapanesi che sui social hanno riportato immediatamente la vicenda.