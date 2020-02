L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calcio giovanile Under 15 e 17. Gli U15 del Calcio Sicilia espugnano la roccaforte dell’Accademia Trapani. La vittoria del Girone A è tutta nelle mani dell’Adelkam. Vittoria preziosa per la Tieffe nello scontro diretto con l’Aurora Mazara. Successo esterno anche per l’Academy Tedesco, per 3-1, sul campo del Castelvetrano. Nel girone B, la capolista Palermo batte di misura il Ribera. Nel Girone E continua la fuga del Game Sport Ragusa. Nel torneo U17, il Girone A offre l’impresa della Tieffe sul campo dell’Accademia Trapani. Nel Girone B, il Palermo si è aggiudicato lo scontro diretto con il Terzo Tempo.