Dario Mirri, presidente del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della presentazione delle maglie rosanero:

«Oggi siamo con i nostri partner che ci sostengono e vorrei dire qualcosa in più su di loro. Ci stanno sostenendo in piena salita e arriverà la discesa. A noi tifosi appassiona il colore rosa. Lo scorso anno era un rosa diverso da questo e il prossimo lo sarà ancora. E’ una scelta voluta, non esiste un rosa unico. Anche la nazionale ha cambiato maglia, usando il verde. Queste maglie non devono rappresentare una bandiera ma una popolazione. I palermitani potranno andare in giro con queste maglie con orgoglio».