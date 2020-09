Giovanni Tarantino, giornalista esperto di storia del Palermo e curatore del museo del club rosanero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della presentazione delle nuove maglie rosanero: «Da profano appassionato mi sono sempre dilettato a fare bozzetti di maglie del palermo. Lo scorso anno ho avuto una chiacchierata con il presidente e quando sono stati scelti i modelli abbiamo parlato anche del futuro per tornare all’essenziale e ad una maglia ben consolidata nel cuore dei palermitani. Tutto è partito da questo bozzetto, questa maglia è un omaggio a dei modelli dei primi anni 80′ ed è simile a quella vista nei campionati 83-84. Il numero tridimensionale è un altro omaggio al periodo degli anni 80, ma nelle maglie del palermo arriva a fine anni 80′. Questo è il font che ha accompagnato la nazionale del mondiale nell’82 vinto in Spagna. Lo stesso font si ha nella maglia da trasferta. I nomi che vedete nelle maglie sono Tancredi e Angelica, due personaggi del gattopardo. Abbiamo usato una citazione che richiama ad un cambiamento che non tradisce i nostri colori».