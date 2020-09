Dario Mirri, presidente del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della presentazione delle maglie rosanero: «Quest’anno il Palermo ha deciso insieme ad Infront di creare un progetto importante. E’ stata qui negli anni precedenti e l’ultimo campionato è stato quello della salvezza in serie A. Anche lo stadio sarà attenzionato. Infront sarà legato al Palermo per almeno 5 anni. Ci tengo a dare dei numeri, il Palermo lo scorso anno ha realizzato numeri pazzeschi e ha avuto circa 225 mila spettatori e ciò ci pone alla sedicesima posizione nazionale. Quest’anno sarà importante per tutti e gli sponsor avranno visibilità».