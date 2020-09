Dario Mirri, presidente del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della presentazione delle maglie rosanero:

«Grazie a chi ha voluto credere nel progetto targato Mirri-Di Piazza, ma sostanzialmente Mirri che mette la faccia quotidianamente. Non so se ce la faremo a vincere il campionato, ma sicuramente vi renderemo orgogliosi di essere al nostro fianco. Il nostro è un girone difficile perché ci sono squadre importanti e nel nostro girone ci sono almeno 2 milioni di rappresentati. Riteniamo di poter offrire un ritorno importante a chi ha deciso di seguirci. Credo che abbiamo allestito una squadra importante in grado di regalare soddisfazioni».