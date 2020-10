Nella giornata di oggi il presidente del Palermo, Dario Mirri, è intervenuto in diretta Facebook durante la quale ha risposto alle domande dei soci dell’azionariato popolare. Queste alcune delle sue dichiarazioni: «Se aspetto un’offerta per tirarmi fuori? Abbiamo costituito questa società con mio padre e Di Piazza, nei prossimi due anni investiremo i 15 milioni e non avremo debiti. Credo che siamo l’unica società in Italia a non averne. Tutto questo fino a quando avremo risultati e il capitale sociale ce lo permetterà. Nell’ultimo consiglio di amministrazione abbiamo deciso con Tony Di Piazza di dare maggiore importanza alla società, vogliamo versare tutti e 15 i milioni al più presto. Proprio per dare forza concreta alla società».