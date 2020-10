Nella giornata di oggi il presidente del Palermo, Dario Mirri, è intervenuto in diretta Facebook durante la quale ha risposto alle domande dei soci dell’azionariato popolare. Queste alcune delle sue dichiarazioni: «Sin dal primo giorno ho incontrato molti palermitani a Milano, ci sono state polemiche, ma non stiamo cercando nulla. Andiamo avanti nell’investimento con Tony Di Piazza se lui vuole proseguire, fino a quando abbiamo le forze per sostenerlo. Io credo che con questi 15 milioni in due anni andremo in B, poi se ci riusciamo quest’anno meglio. Poi è chiaro che se arriva un miliardario non ci sono dubbi che sarebbe meglio averlo in società. Ma ad oggi non è venuto nessuno, non c’è stato alcun interesse e andiamo avanti rispetto al progetto di un anno fa».