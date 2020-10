Nella giornata di oggi il presidente del Palermo, Dario Mirri, è intervenuto in diretta Facebook durante la quale ha risposto alle domande dei soci dell’azionariato popolare. Queste alcune delle sue dichiarazioni: «La difficoltà maggiore da quando sono presidente è quella dei risultati. Qualsiasi cosa io possa dire, se poi non vinciamo le partite, è chiaro che nessuno poi potrà seguirmi. Ma i risultati non dipendono da me».