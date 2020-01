Dario Mirri, presidente del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul palco del Teatro Santa Cecilia nel corso dei Premi dell’Ussi: «Avvio da presidente? E’ stato un gesto d’amore, di coraggio e incoscienza. Un’impresa nel vero senso del termine. In Italia il calcio è lo sport che fa traino al mondo del divertimento in Italia. La Sicilia, da questo punto di vista, è in difficoltà da tanti anni, non solo a Palermo ma anche nella sorella Catania».