Dario Mirri, presidente del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul palco del Teatro Santa Cecilia nel corso dei Premi dell’Ussi: «Palermo è in Serie A, è la squadra, i giocatori e l’allenatore a non esserlo. Ci vorrà del tempo, ma Palermo tornerà in Serie A, con me o senza di me, con questi giocatori o altri. Dobbiamo tornare nella massima serie».