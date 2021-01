«Soldi per il calciomercato? Lunedì abbiamo avuto un CDA, la società è dotata economicamente. Di Piazza non si sottrae, continua a rispettare il Palermo. In questa squadra manca un po’ di personalità, un po’ di gente di categoria». Queste le parole del presidente del Palermo, Dario Mirri, ospite a “TRM”.