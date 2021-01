«Mercato? Non abbiamo ancora idea di cosa sia migliorabile in questa squadra. Se guardiamo alla gara contro il Francavilla servirebbero 24 giocatori. Discutere di fallimento sportivo dopo 18 partite è prematuro. Il campionato di serie C non è facile. Non c’è una certezza definitiva sul valore di questa squadra. Non si fanno i gol, lì entriamo in un altro ambito. Sicuramente c’è grande delusione » Queste le parole del presidente del Palermo, Dario Mirri, ospite a “TRM”.