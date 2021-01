«Chi ha preso questi giocatori non è in discussione. La fiducia non viene a mancare ed è intatta. Si può sbagliare, non c’è dubbio. Per me Saraniti è meglio di Cristiano Ronaldo perché indossa la maglia del Palermo. Non bisogna demolire tutto alla prima difficoltà. Io pretendo il massimo da tutti, non consento a nessuno di dire il falso. A Settembre qualcuno ha detto a Boscaglia che era in discussione, questo non lo consento perché si tratta del falso». Queste le parole del presidente del Palermo, Dario Mirri, ospite a “TRM”.