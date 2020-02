«I nostri sono tutti progetti sui quali abbiamo cominciato a lavorare sin dal primo giorno e ai quali crediamo molto. La regione e il comune hanno lavorato al nostro fianco per provare a far sì che il centro sportivo si realizzasse dentro la favorita, ma le norme non lo consentono. Speriamo di riuscire a realizzarlo nel 2020. Il primo novembre saranno 120 anni dalla nascita del Palermo e finalmente dopo 120 anni avremo il museo». Queste sono state alcune delle parole rilasciate da Dario Mirri ai microfoni di “Tgr”.