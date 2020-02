Intervistato da “Mundo Deportivo” in vista della sfida di Champions League contro il Napoli, Lionel Messi ha svelato un retroscena: «Volevo giocare a Napoli da tanto tempo. Ora ci sarà l’occasione. Lo stadio è stato rinnovato e la gente sarà diversa, ma sono molto curioso ed entusiasta. Sarà bello giocarci. Conosco i tifosi napoletani e la loro follia per il calcio. In tanti me ne hanno parlato. Lavezzi mi ha raccontato cosa ha vissuto e per questo sono entusiasta di andarci. Credo che ad oggi Liverpool, Juventus, Psg e Real siano le squadre più forti, ma sono tutte sfide difficili, basti pensare alle sconfitte di Psg col Borussia e del Liverpool e Madrid»