Ralf Rangnick non arriverà al Milan. Infatti, il club rossonero avrebbe deciso di confermare Stefano Pioli sulla panchina. A riportare la notizia è la rivista tedesca Kicker. In serata, lo stesso Rangnick ha diramato un comunicato con il quale conferma l’intesa mancata col Milan: “L’AC Milan e io riteniamo, in comune accordo, che non è il momento giusto per una collaborazione. Per questo, tenendo conto della buona evoluzione dei risultati sotto la guida di Pioli, abbiamo deciso insieme che non assumerò alcuna funzione al Milan”. In base al preaccordo, il club rossonero dovrà pagare due milioni di euro al tecnico tedesco.