Rosario Compagno, vice allenatore del Savoia che nell’ultima stagione ha supportato Pergolizzi sulla panchina del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della serata di presentazione del nuovo assetto societario oplontino: «Ho vinto a Palermo, nonostate il Coronavirus ci abbia aiutato, come affermato dal presidente Mazzamauro. Sono andato in sede a Palermo e ho salutato tutti dicendo che un’opportunità come quella del Savoia non poteva sfuggirmi».