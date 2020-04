Il Milan ha raccolto circa 600.000 euro di fondi per la lotta al COVID-19. Stando a quanto riferito da “Il Corriere dello Sport”, questo è stato reso possibile dal grande gioco di squadra, che ha coinvolto tutto il mondo rossonero, dai giocatori ai dirigenti fino ai dipenenti e ai club di tifosi. “Ognuno ha dato e può continuare a dare il proprio contributo, per supportare il lavoro di tutti coloro che si battono in prima linea per debellare il virus. L’intera somma servirà per acquistare apparecchiature e materiale saniario”, ha riferito la società.