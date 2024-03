Milan, perquisizione della Guardia di Finanza. Il club: “Estranei alla vicenda, collaboriamo con gli inquirenti”

Momenti di apprensione per il Milan. Sarebbero in corso, infatti, delle perquisizioni nella sede rossonera condotte dal nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza.

Il club intanto si estranea ai fatti e tramite una nota, comunica come sia propenso a collaborare con gli inquirenti.

Di seguito la nota:

“In merito alla perquisizione avvenuta in data odierna nella propria Sede, la società AC Milan risulta terza ed estranea al procedimento in corso che attiene all’acquisizione della stessa, perfezionata nell’agosto 2022. L’indagine, che coinvolge anche i legali rappresentanti con potere di firma, Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, attuale e precedente AD del Club, ipotizza non corrette comunicazioni alla competente autorità di vigilanza. La società sta prestando piena collaborazione all’autorità inquirente”.