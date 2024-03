Roma: idea Pederzoli per il ruolo di ds

Mauro Pederzoli è uno degli artefici del progetto del Parma. Il direttore sportivo ha costruito una squadra capace di mantenere il primo posto in Serie B e vede a poco a poco raggiungere la Serie A. Il lavoro del dirigente degli emiliani non è passato inosservato: secondo ForzaParma.it infatti il suo nome sarebbe un’idea per la Roma, alla ricerca di un direttore sportivo dopo l’addio di Tiago Pinto. Il dirigente ducale sarebbe in lizza insieme a Burdisso e Modesto.

