Dopo le dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore dal presidente Pulcinelli, sono ore di riflessione in casa Ascoli per quanto riguarda il futuro di Fabrizio Castori. Come riportato su Gianlucadimarzio.com l’allenatore bianconero dovrebbe sedersi comunque in panchina per lo scontro diretto contro il Lecco, ma in assenza di risultati il suo destino sarebbe segnato.

