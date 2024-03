Di Nunno: «Per le scommesse bisogna chiamare i cinesi. Se Aglietti va via mi fa un favore»

Hanno fatto molto discutere le parole del presidente del Lecco, Paolo Leonardo Di Nunno, rilasciate ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com, in cui accusa i suoi giocatori di calcioscommesse (Lecco-Palermo. Escl. Di Nunno: «Risultato ingiusto. Occhio alle combine»)

A Radio Capital il numero uno del Lecco torna a parlare in merito rilasciando le seguenti dichiarazioni:

«Ho accusato i giocatori in un momento di rabbia. Per le scommesse bisogna chiamare i cinesi, loro hanno più soldi rispetto agli italiani. Salvezza? Ormai non ci credo più e a fine stagione deciderò se lasciare il Lecco. Aglietti? Può essere arrabbiato quanto vuole ma a me non interessa, anzi se va via mi farebbe un favore».