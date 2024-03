Milan, perquisizione GDF. Il fondo Elliot prende posizione: “Accuse false”

Sono in corso delle perquisizioni nella sede del Milan condotte dal nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Dopo l’estraniazione da parte del club rossonero, arrivano le parole riportate direttamente dal fondo Elliot, in particolar modo dal suo portavoce:

“Prendiamo atto di notizie di questa sera che riportano su indagini che riguardano l’attuale e l’ex amministratore delegato del Milan in relazione all’accusa secondo cui il club “appartiene ancora a Elliott, e che questo è stato nascosto alla Federcalcio”», ha spiegato un portavoce di Elliott in una nota. Questa accusa è falsa. Il Milan è stato venduto a RedBird il 31 agosto 2022. A partire da quella data, Elliott non ha più alcuna partecipazione azionaria o controllo su AC Milan”.