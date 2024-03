Serie A, De Laurentiis su Sarri: «Chi dà le dimissioni è un perdente»

Nel pre partita di Barcellona-Napoli, il presidente del club campano Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Mediaset soffermandosi sulle dimissioni di Sarri da allenatore della Lazio.

Di seguito le sue parole:

«Sarri? Mi ha molto stupito, perché io credo che nella vita, soprattutto dopo le prime esperienze che ti qualificano come un professionista, e quindi non sei più agli albori della tua attività, tu ti debba assumere le responsabilità, che derivano da una tua accettazione. Se tu hai accettato un determinato ruolo e stai in una determinata società, nel bene e nel male tu devi portare a termine il tuo impegno, sia contrattuale, sia di rispetto verso i tifosi, sia di rispetto verso i giocatori che hai allenato e sia nei confronti della società che ti ha ingaggiato. Perché è troppo facile dare le dimissioni, chi dà le dimissioni secondo me alla fine è un perdente. Io non ne conosco le motivazioni, non so se ci sono stati dei problemi tra lui e la società, poi non riguarda me, riguarda semmai Claudio Lotito. Però voglio dire, Claudio mi sembra una persona molto diversa da me. Io sono uno pacato e irruente quando devo essere irruente. Claudio non è mai irruente, semmai è un esagitato che vuole fare tutto e di più. Vuole stare nella politica, vuole stare nel calcio, più generalmente vuole stare nell’industria, ma è un uomo che ha anche delle qualità, soprattutto delle qualità. Quindi secondo me si dovevano trovare delle soluzioni all’interno del rapporto per cui una squadra, soprattutto a pochi mesi dalla fine del campionato, non si lascia».