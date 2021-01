Il Milan potrebbe fare un colpo di mercato ad effetto negli ultimi giorni della sessione di riparazione.

Infatti secondo quanto riporta “Tuttosport”, i rossoneri avrebbero preso informazioni su Douglas Costa, esterno offensivo di proprietà della Juventus in prestito al Bayern Monaco. I tedeschi hanno fatto già sapere che non riscatteranno il giocatore a fine stagione, per i rossoneri potrebbe essere un’opportunità.





L’unico ostacolo alla trattativa potrebbe essere l’ingaggio del giocatore che attualmente percepisce 6 milioni di euro l’anno, nettamente fuori portata per la casse del Milan.