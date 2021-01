Il Foggia ha appena concluso una nuova operazione di mercato, si tratta dell’acquisto del portiere classe 2000 Lorenzo Jorio. Il giocatore arriva dal Lanusei, di seguito la nota ufficiale pubblicata sul sito della società pugliese:

“Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver provveduto al tesseramento del calciatore Lorenzo Jorio. Nativo di Monterotondo, il giovanissimo portiere classe 2000 è cresciuto nel settore giovanile del Latina dove attira le attenzioni dell’Empoli, che lo tessera per mandarlo poi a farsi le ossa in giro per l’Italia tra Albalonga, Aranova e Anconitana prima di trasferirsi al Lanusei, club di Serie D dal quale arriva a titolo definitivo”.