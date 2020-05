Secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera”, non ci sarebbe solo il Bologna sulle tracce di Zlatan Ibrahimovic in caso di addio al Milan al termine di questa stagione. Infatti anche la Fiorentina starebbe pensando allo svedese, che a quel punto potrebbe raggiungere un altro grande campione vicino alla fine della carriera ma sempre utilissimo alla causa come Franck Ribery.