L’ex giocatore del Palermo Massimiliano Favo, attraverso i propri canali social, ha voluto dedicare un post alla promozione del Palermo, in attesa dell’ufficialità. Ecco qui di seguito quanto si legge: “Bentornato in C, ma è solo il primo passo (B…isogna crescere ancora)…onore a chi ha lottato per vincere e non ha potuto godere di queste feste”.