Milan, Leao fischiato e pronto ad andarsene | Domenica dritto negli spogliatoi, in estate sarà addio: svelata la prossima meta

Il club rossonero si appresta a perdere il proprio calciatore migliore a causa di questo finale di stagione ad alta tensione che si sta vivendo dalle parti di Milanello.

Il Milan non ha vissuto affatto una stagione positiva, e queste ultime uscite negative della squadra non hanno fatto altro che confermare la cosa. Questa situazione non sta ovviamente andando giù ai tifosi, che nel corso della sfida con il Genoa giocata domenica pomeriggio a San Siro, e conclusasi ancora una volta in maniera negativa con il risultato di 3-3, hanno contestato pesantemente squadra, allenatore e società.

Nessuno risparmiato dunque, nemmeno quello che pare il miglior calciatore della rosa milanista, vale a dire Rafael Leao. Il fuoriclasse portoghese, quando al 67esimo minuto è stato sostituito, ha ricevuto bordate di fischi da parte del popolo di fede rossonera, spazientito per la sua ennesima prestazione incolore e per una sorta di svogliatezza dimostrata durante le partite. Il fuoriclasse lusitano poi, probabilmente infastidito dalla situazione, è andato direttamente negli spogliatoi senza nemmeno fermarsi in panchina.

Per questa ragione dunque le voci sul suo conto che lo volevano lontano dal club sette volte campione d’Europa in estate, sono aumentate a dismisura, e nelle ultime ore addirittura è stata svelata la sua prossima destinazione. Un addio che dunque rischia di materializzarsi sempre di più, con i tifosi che dopo domenica non dispererebbero nemmeno più di tanto ormai.

Milan, è finito il tempo di Leao?

Le prestazioni sembrano calate in maniera drastica, così come l’amore dei tifosi nei suoi confronti. Per questa ragione dunque il tempo di Rafael Leao a Milano sembra essere finito, e con una ricca proposta la società rossonera valuterebbe di cederlo in estate.

Ad approfittare di questa situazione non vogliono farsi trovare impreparate le big europee che lo seguono da tempo, e in particolar modo c’è un club deciso a puntare seriamente sul fantasista portoghese. Si tratta del PSG.

A Parigi si cerca il dopo Mbappé

La squadra dello sceicco Al Khelaifi è alla ricerca del rimpiazzo di un certo Kylian Mbappé, pronto a trasferirsi a Madrid a costo zero, e il profilo di Leao piace parecchio. L’affare sarebbe fattibile, considerando anche che i parigini poi non avrebbero problemi a mettere sul piatto le cifre richieste dal Milan.

Il PSG però non è l’unica società che segue con attenzione la situazione legata al calciatore lusitano. Anche il Bayern Monaco, deciso a dar vita ad un nuovo corso, è interessato a lui.