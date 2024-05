Non lasciatelo salire sull’aereo: De Laurentiis blocca subito il trasferimento | Lo vuole nel suo Napoli del futuro

Il patron azzurro ha deciso di non voler cedere il suo pupillo, visto che ha intenzione di puntare su di lui per il nuovo corso partenopeo.

Il campionato di Serie A si sta avviando alla sua conclusione, e di conseguenza il Napoli si appresta a mettere in archivio senza troppa nostalgia una stagione che è stata a dir poco pessima, dove non si è riusciti a lottare per difendere il titolo.

Per questo motivo dunque lo sguardo della società è già proiettato al futuro, dove la speranza è quella di tornare competitivi al più presto, anche si si è consapevoli che sarà necessario un po’ di tempo, visto che ci saranno diverse novità nella rosa, tra cui qualche addio importante.

Proprio su questo punto di vista però nelle ultime ore una cessione è stata improvvisamente bloccata dal presidente Aurelio De Laurentiis in persona, il quale ha deciso di puntare sul proprio calciatore in vista del nuovo corso azzurro.

ADL e il veto sull’addio del calciatore

Negli ultimi tempi si sta parlando parecchio in casa Napoli di quale sarà il nome che andrà a sostituire Piotr Zielinski, che lascerà l’ombra del Vesuvio per trasferirsi a costo zero all’Inter dopo la scadenza del suo contratto. I nomi in questo senso come al solito si sprecano, ma uno di quelli che va più di moda, per varie ragioni, è Luis Alberto. Lo spagnolo della Lazio ha affermato di voler lasciare la Capitale in estate, e sarebbe acquistabile dagli azzurri.

Inoltre già i primi dettagli riguardanti una possibile trattativa sono incominciati a venire fuori. Si è parlato parecchio infatti di un possibile inserimento di Giovanni Simeone nell’affare, profilo che piace parecchio al tecnico biancoceleste Igor Tudor e che è ormai da tempo ai margini del progetto napoletano. Nonostante questa possibilità sembrava aver preso piede in maniera anche piuttosto importante però il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis sembra aver bloccato tutto, visto che non vuole privarsi del calciatore argentino.

Simeone e il Napoli ancora insieme?

Quest’anno molto spesso l’attaccante ha lamentato il fatto di non aver trovato spazio con la maglia azzurra, e di conseguenza la separazione è sembrata la cosa più fattibile.

Con la volontà di ADL di trattenerlo a Castelvolturno però le cose potrebbero essere cambiate, e, anche in previsione dell’addio di Osimhen e della chance di poter giocare di più, la permanenza di Simeone adesso non sembra un’utopia.