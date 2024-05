Napoli, maxi scambio in attacco: il nuovo bomber gioca in Serie A | Clamoroso cambio di maglia a luglio

Il Napoli pensa concretamente a uno scambio assurdo in Serie A. Il nuovo taccante gioca in Italia: tifosi increduli

Il Napoli pensa al futuro e inizia a delineare i piani per il mercato estivo. Tra le prime necessità c’è sicuramente quella di rimpiazzare Osimhen, ormai certo dell’addio a fine stagione, anche se per lui non sono ancora arrivate offerte concrete – nonostante le parole del nigeriano degli scorsi mesi che hanno segnato la rottura totale col club -.

In questo ore stanno però aumentando le ipotesi di trasferimento, tra club importanti interessati all’attaccante già noti e anche qualche novità. L’ex campione d’Italia, irriconoscibile quest’anno, ha una clausola per lasciare Napoli di 130 milioni di euro e non sono tante le squadre a portarsi permettere una tale cifra.

Ecco perché, secondo la Gazzetta dello Sport, in queste ore una società avrebbe avanzato la prima proposta al Napoli tentando di risparmiare sul costo di trasferimento, ma proponendo anche uno scambio “folle”.

Napoli, scambio in attacco e soldi per Osimhen

I 130 milioni cash che chiede De Laurentiis insomma non pioveranno dal cielo. La Gazzetta dello Sport parla di due club interessati, il Paris Saint Germain che in estate sarà orfano di Mbappé, e il Chelsea. Per i parigini però al momento è solo suggestione, visto che non c’è stato nessun contatto.

Sembra il Chelsea la squadra più interessata dunque, anche se i blues potrebbero proporre al Napoli un’alternativa rispetto alla clausola da 130 milioni. Una somma cash dunque, più due calciatori in trattativa: uno di questo potrebbe essere addirittura Romelu Lukaku.

Napoli, Osimhen al Chelsea? Ipotesi Lukaku

Come scrive la rosea dunque, il Chelsea potrebbe giocarsi ancora l’arma Lukaku. Per due ragioni su tutte. Il belga terminerà la sua avventura alla Roma e il riscatto da 45 milioni non verrà pagato dai giallorossi. Ma Pochettino non intende reintegrarlo in Premier League, dunque l’ex Inter potrebbe essere usato nella trattativa per risparmiare sul costo del cartellino di Osimhen.

Dal canto suo il Napoli si ritroverebbe senza il problema di dover andare sul mercato alla ricerca spasmodica di un sostituto, sempre che la società non decida di puntare su uno dei nomi trapelati in queste settimane. L’altra faccia della medaglia vede un Lukaku che in Serie A sembra aver fatto il suo tempo, e i partenopei potrebbero puntare su profili più giovani e di prospettiva.