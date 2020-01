Primo giorno in rossonero per Zlatan Ibrahimovic, nuovo acquisto del Milan. Il campione svedese, dopo l’ufficialità del suo ritorno a Milano ha finalmente scelto il nuovo numero di maglia. Niente numero 9 di Piatek o maglia numero 11, lo svedese ha invece scelto la maglia numero 21. A comunicarlo è la stessa società rossonera attraverso un tweet.

🔴⚫ And @Ibra_official's jersey number is... 🥁 🔴⚫ Ibra ha scelto il numero... 🥁#IZBACK #SempreMilan pic.twitter.com/FIPz2IGB0F — AC Milan (@acmilan) January 2, 2020