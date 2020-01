Il Savoia, in vista della prima partita del girone di ritorno del campionato di Serie D che la vedrà impegnata domenica 5 gennaio in casa contro il San Tommaso, ha deciso di riempire lo stadio per dare più sostegno ai giocatori e trascinarli verso l’obiettivo. I bianchi sono solamente 3 punti sotto il Palermo ed il calore dei propri tifosi sarà senza dubbio di fondamentale importanza.