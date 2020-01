Secondo quanto evidenziato da “Goalsicilia.it”, in casa Trapani è prevista una mini-rivoluzione in vista del mercato invernale. La società granata ha necessità di rafforzare la rosa con colpi importanti che le consentano di mantenere la categoria ma ha anche bisogno di sfoltire la rosa cedendo quei giocatori fino ad adesso poco o neanche utilizzati. Faranno di certo rientro alla base, i giocatori arrivati in Sicilia con la formula del prestito dal Parma: Andrea Dini, Alessandro Minelli, Cristian Cauz e Francesco Golfo.