Secondo quanto evidenziato da “Itasportpress.it”, il Genoa ha ufficializzato ben due colpi in entrata. Si tratta del ritorno di Mattia Perin e l’acquisto dello svincolato Valon Behrami. L’estremo difensore lascia in prestito la Juventus per fare ritorno al Genoa con i quali ha già giocato per cinque stagioni. Il centrocampista, che nel proprio passato può vantare esperienze con le maglie di Verona, Lazio, Fiorentina, Napoli e Udinese, era invece svincolato. I due approderanno alla corte di Nicola con l’obiettivo di dare una mano ad una squadra che occupa l’ultimo posto della classifica.